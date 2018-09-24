СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал корабли военно-морских сил Украины, прошедшие под арками Крымского моста по Керченскому поливу, ржавыми корытами.
"Уверен, что у экипажа украинских кораблей настроение было не особо радостным. Это печальное зрелище, когда на фоне великолепного архитектурного сооружения – Крымского моста, в сопровождении современных российских кораблей береговой охраны плывут два ржавых корыта ВМС Украины, как символы "Руины" – разрухи, которая, как известно, не в клозетах, а в головах…", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По его словам, разрешение на проход в Керчь-Еникальском канале корабли запросили у Росморпорта.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".