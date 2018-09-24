СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал корабли военно-морских сил Украины, прошедшие под арками Крымского моста по Керченскому поливу, ржавыми корытами.

Поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" в субботу прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне РФ, сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму. Президент Украины Петр Порошенко сообщил в Twitter, что корабли вышли в Азовское море и станут частью новой военно-морской базы украинского флота. Российская сторона обеспечила их сопровождение, под контролем которого украинские суда прошли под Крымским мостом днем в воскресенье. ВМС Украины при этом заявили о создании "опасных инцидентов" со стороны России при прохождении украинских кораблей через Керченский пролив.

"Уверен, что у экипажа украинских кораблей настроение было не особо радостным. Это печальное зрелище, когда на фоне великолепного архитектурного сооружения – Крымского моста, в сопровождении современных российских кораблей береговой охраны плывут два ржавых корыта ВМС Украины, как символы "Руины" – разрухи, которая, как известно, не в клозетах, а в головах…", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, разрешение на проход в Керчь-Еникальском канале корабли запросили у Росморпорта.

"За лоцманской поддержкой тоже обратились в наши службы, покорно стояли в очереди за гражданскими судами. Это бесславное начало конца проекта под название "Незалежна Україна", — заключил Аксенов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".