Меркель не придет на банкет по случаю приезда Эрдогана в ФРГ, сообщают СМИ

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет присутствовать на официальном банкете по случаю предстоящего визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Германию в конце сентября, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в правительстве.

Сообщается, что банкет, который устраивает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по случаю приезда Эрдогана, состоится в его резиденции – дворце Бельвю. Президент устраивает подобные банкеты для всех официальных гостей. В этот раз ожидается, что его посетят около сотни гостей. Мероприятие в честь визита президента Турции стало причиной недельных споров, пишет Spiegel.

Издание отмечает, что невозможно сказать, является ли отказ Меркель от участия в банкете политическим жестом. Несмотря на то, что канцлер всегда получает приглашения, в последний раз на подобном мероприятии она была в 2015 году во время визита королевы Великобритании Елизаветы II. За пять лет до этого Меркель также появилась на банкете по случаю приезда эмира Катара.

Ранее пресс-служба президента Германии сообщила, что государственный визит турецкого лидера состоится 28-29 сентября, он будет с военными почестями принят в резиденции президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Меркель проведет переговоры с Эрдоганом в ходе его госвизита.