Сенатор прокомментировал отстранение Додона от власти

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Временная приостановка полномочий президента Молдавии Игоря Додона говорит о "недемократичности" Молдавии как государства, серьезном внутриполитическом кризисе, считает член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"В Молдавии существует раскол гражданского общества, условно меньшая часть ратует за сотрудничество с Евросоюзом и НАТО, а для другой части общества важно сохранение дружественных отношений с Россией", — сказал Цеков.
Он отметил, что в Молдавии был сформирован прозападный парламент, при этом сам Додон "не прозападный и не провосточный, он — промолдавский".
По мнению сенатора, президент Молдавии понимает, насколько важно для его страны сохранять конструктивные отношения с Россией, тем более "у него перед глазами печальный пример Украины".
Сенатор допустил, что Додон не согласился с кандидатурами новых министров не по политическим, а по чисто профессиональным требованиям к ним. "Все это свидетельствует, что в Молдавии наблюдается серьезный внутриполитический кризис", — заключил законодатель.
Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>