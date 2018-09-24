Сенатор прокомментировал отстранение Додона от власти

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Временная приостановка полномочий президента Молдавии Игоря Додона говорит о "недемократичности" Молдавии как государства, серьезном внутриполитическом кризисе, считает член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

В понедельник Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия Додона, постановив, что спикер парламента или премьер могут вместо него назначить двух новых министров в правительство, контролируемое прозападной коалицией. Додона не устраивали их кандидатуры.

"В Молдавии существует раскол гражданского общества, условно меньшая часть ратует за сотрудничество с Евросоюзом и НАТО, а для другой части общества важно сохранение дружественных отношений с Россией", — сказал Цеков.

Он отметил, что в Молдавии был сформирован прозападный парламент, при этом сам Додон "не прозападный и не провосточный, он — промолдавский".

По мнению сенатора, президент Молдавии понимает, насколько важно для его страны сохранять конструктивные отношения с Россией, тем более "у него перед глазами печальный пример Украины".

Цеков также полагает, что те политические процедуры, которые использует молдавская власть, и, в частности, возможность по решению КС отстранить на время президента от исполнения его полномочий, говорит о "недемократичности Молдавии как государства".

Сенатор допустил, что Додон не согласился с кандидатурами новых министров не по политическим, а по чисто профессиональным требованиям к ним. "Все это свидетельствует, что в Молдавии наблюдается серьезный внутриполитический кризис", — заключил законодатель.

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