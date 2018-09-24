ВМС Украины обвинили Россию в создании "опасных инцидентов"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Киеве обвинили Россию в создании "опасных инцидентов" при прохождении украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом говорится в сообщении на официальной странице ВМС страны в Facebook.

Отмечается, что на протяжении всего пути украинские суда — корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" — шли в сопровождении российских военных кораблей "Приазовье", "Аметист" и "Дон", а непосредственно в Керченском проливе, при проходе под Крымским мостом, к ним присоединились еще более десяти катеров и кораблей ФСБ и Черноморского флота.

В ФСБ уточнили, что Пограничная служба ведомства действовала "в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации".

Для Украины это подвиг

Эксперты, комментируя заявление ВМС, отметили, что действия украинских судов были провокацией, а Россия действовала в рамках международного права.

Так, директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов отметил, что такая подача информации характерна для Украины.

"Само прохождение кораблей под арками моста без предварительного предупреждения — это уже небольшая провокация", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, на Украине это подается чуть ли не как подвиг, а Россию обвиняют в "провокативном поведении".

"Но на самом деле, такая истерия характерна для Украины. И надо относиться к этому как к обычному фону, когда украинская сторона описывает какие-либо взаимоотношения с РФ", — заключил Смирнов

Препятствий не было

В свою очередь, вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отметил, что украинские власти, проведя свои корабли через Керченский пролив и направив запросы российским властям, фактически признали Крым частью России.

"Украина начала выполнять международные нормы и двусторонние соглашения по совместному использованию приграничных морей", — сказал он.

Не исключали диверсию

Политик подчеркнул, что украинские корабли прошли в сопровождении пограничных служб, никаких препятствий им не чинилось.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что движение украинских кораблей через Керченский пролив должно было проходить "под прицелом" российских военных сил, так как была не исключена диверсия.

"И нам абсолютно все равно, что об этом думают "великие" украинские флотоводцы: не нравится — не ходите, возмущаетесь — в следующий раз свои корабли по суше волоком потащите", — заявил собеседник агентства.

Его коллега — депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик — добавил, что обвинения ВМС Украины алогичны.

"Штабной корабль "Донбасс" должны были списать еще в прошлом году, бывшая плавмастерская не сильно соответствует понятию "боевой корабль", — отметил он в комментарии RT.

При этом Беликов выразил сочувствие морякам украинского флота, которых командование вынудило стать "невольными актерами в этом спектакле", который, по его словам, сыграли по сценарию Запада.