РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

ВМС Украины обвинили Россию в создании "опасных инцидентов"

08162
© Фото : пресс-служба погрануправления ФСБ России по РКБуксир Корец ВМС Украины. Архивное фотоБуксир Корец ВМС Украины. Архивное фото
© Фото : пресс-служба погрануправления ФСБ России по РК

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Киеве обвинили Россию в создании "опасных инцидентов" при прохождении украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом говорится в сообщении на официальной странице ВМС страны в Facebook.

Сотрудники пограничной службы Украины в Азовском море. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Климкин заявил о секретном плане для решения ситуации в Азовском море
Отмечается, что на протяжении всего пути украинские суда — корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" — шли в сопровождении российских военных кораблей "Приазовье", "Аметист" и "Дон", а непосредственно в Керченском проливе, при проходе под Крымским мостом, к ним присоединились еще более десяти катеров и кораблей ФСБ и Черноморского флота.

В ФСБ уточнили, что Пограничная служба ведомства действовала "в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации".

Для Украины это подвиг

Эксперты, комментируя заявление ВМС, отметили, что действия украинских судов были провокацией, а Россия действовала в рамках международного права.

Так, директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов отметил, что такая подача информации характерна для Украины.

"Само прохождение кораблей под арками моста без предварительного предупреждения — это уже небольшая провокация", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Корабли ВМС Украины во время прохождения под арками Крымского моста
Появилось видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом‍
По его словам, на Украине это подается чуть ли не как подвиг, а Россию обвиняют в "провокативном поведении".

"Но на самом деле, такая истерия характерна для Украины. И надо относиться к этому как к обычному фону, когда украинская сторона описывает какие-либо взаимоотношения с РФ", — заключил Смирнов

Препятствий не было

В свою очередь, вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отметил, что украинские власти, проведя свои корабли через Керченский пролив и направив запросы российским властям, фактически признали Крым частью России.

"Украина начала выполнять международные нормы и двусторонние соглашения по совместному использованию приграничных морей", — сказал он.

Корабли ВМС Украины после прохождения под арками Крымского моста
© Фото : предоставлено очевидцем
Порошенко рассказал, зачем украинские корабли вышли в Азовское море
Политик подчеркнул, что украинские корабли прошли в сопровождении пограничных служб, никаких препятствий им не чинилось.

Не исключали диверсию

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что движение украинских кораблей через Керченский пролив должно было проходить "под прицелом" российских военных сил, так как была не исключена диверсия.

"И нам абсолютно все равно, что об этом думают "великие" украинские флотоводцы: не нравится — не ходите, возмущаетесь — в следующий раз свои корабли по суше волоком потащите", — заявил собеседник агентства.

Минный тральщик Storen (Р555) класса Standart Flex 300
CC BY-SA 3.0 / Heb / Danish navy SF300 vessel Støren (P555) accelerating
Ветхая армада. Зачем Украина скупает старые датские тральщики
Его коллега — депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик — добавил, что обвинения ВМС Украины алогичны.

"Штабной корабль "Донбасс" должны были списать еще в прошлом году, бывшая плавмастерская не сильно соответствует понятию "боевой корабль", — отметил он в комментарии RT.

При этом Беликов выразил сочувствие морякам украинского флота, которых командование вынудило стать "невольными актерами в этом спектакле", который, по его словам, сыграли по сценарию Запада.

Военно-морской плот
© Виталий Подвицкий
Военно-морской плот
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена