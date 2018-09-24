Политолог оценил "опасность инцидентов" в Керченском проливе

В ВМС Украины обвинили Россию в "опасных инцидентах" в Керченском проливе. Комментируя эти заявления в эфире радио Sputnik, политолог Вячеслав Смирнов высказал мнение по поводу того, кто устроил провокацию.

В Военно-морских силах Украины заявили о создании "опасных инцидентов" со стороны России при прохождении украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что на протяжении всего пути украинские корабли шли в сопровождении российских военных кораблей "Приазовье", "Аметист" и "Дон", а непосредственно в Керченском проливе к сопровождению присоединились еще более десяти катеров и кораблей ФСБ и Черноморского флота. При этом, как заявляют в ведомстве, российский разведывательный корабль "Приазовье" якобы совершил чрезмерное сближение с украинским кораблем на дистанцию двух кабельтов (около 440 метров), чем нарушил требования международных правил и создал опасную ситуацию. В другом случае, как считают в ВМС Украины, российский истребитель Су-27 создал "предпосылки к аварийной ситуации в воздухе", приблизившись к Ан-26 ВВС Украины на опасное расстояние.

Украинские суда – корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" – накануне прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России. По данным СМИ, оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск на Азовском море. В воскресенье оба корабля прошли Керченский мост.

Корабли ВМС Украины сопровождались кораблями береговой охраны Пограничной службы ФСБ России "в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации", сообщили в погрануправлении региона.

Комментируя заявление украинских ВМС, директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов отметил, что такая подача информации характерна для Украины.

"Само прохождение кораблей под арками моста без предварительного предупреждения – это уже небольшая провокация. А на Украине это подается чуть ли не как подвиг украинского военно-морского флота, что корабли без буксиров, сами, своим ходом прошли. И российскую сторону обвиняют в том, что сопровождение кораблями пограничной стражи является провокацией. Но на самом деле, такая истерия характерна для Украины. И надо относиться к этому как к обычному фону, когда украинская сторона описывает какие-либо взаимоотношения с РФ", — сказал Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik.