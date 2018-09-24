Посол Украины увидел "след Кремля" в лишении Порошенко гражданства Вероны

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости. Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин назвал власти Вероны "веронскими артистами" за лишение украинского президента Петра Порошенко звания почетного гражданина города и увидел в этом "спектакль Кремля".

Ранее ассоциация дружбы России и итальянской области Венето сообщила, что власти Верона лишили Порошенко звания почетного гражданина. Как заявил РИА Новости Лучано Сандона — председатель "Ассоциации Венето-Россия", которая была инициатором этого шага, отзыв почетного гражданства Вероны у президента Украины стал актом справедливости.

По словам украинского посла, проект резолюции был зарегистрирован в горсовете Вероны еще в декабре 2017 года по инициативе лидера молодежного крыла партии "Лига севера".

"Анализ текста документа, а также тот факт, что его подписали почти все представители партии "Лига севера", которая победила в Вероне на коммунальных выборах, свидетельствуют о вполне политической направленности этого решения", — сказал посол изданию "Европейская правда".

По мнению дипломата, решение предыдущего состава горсовета предоставить почетное гражданство города Порошенко и сделать бесплатный вход для украинских граждан в музее города в течение прошлого года "стало искренней реакцией местных депутатов", тогда как "успешное продвижение Украины во многих сферах не дает покоя режиму в Москве".

"Именно поэтому и был разыгран политический спектакль Кремля в исполнении веронских артистов", — добавил посол.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".