Россия будет представлена 25 компаниями на оборонной выставке ADEX-2018

Концептуальная модель боевой экипировки солдата будущего на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке

Концептуальная модель боевой экипировки солдата будущего на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке

БАКУ, 24 сен — РИА Новости. Россия будет представлена 25 компаниями на международной оборонной выставке ADEX-2018, сообщили в понедельник на пресс-конференция организаторы мероприятия.

Выставка ADEX-2018 пройдет в Баку с 25 по 27 сентября 2018 года.

По словам организаторов, в выставке принимают участие 224 компаний из 29 стран мира. Больше всего компаний представили Турция (41 компания), Россия (25 компаний), Израиль (14 компаний), Беларусь (10 компаний). Всего в выставке принимают участие компании и делегации из 44 стран мира.

Как уточнили организаторы, в этом году широко будет представлен сектор военно-авиационной промышленности, в котором примут участие такие всемирно известные корпорации как "МИГ", "Российские вертолёты", ОАК и другие.

"Тридцать четыре официальные делегации высокого уровня из 23 стран мира посетят выставку. Среди стран, которые впервые присылают делегации, — Египет, Казахстан и Узбекистан. В рамках выставки запланировано проведение переговоров руководителей зарубежных делегаций с представителями азербайджанских ведомств и структур, будут обсуждаться перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества",- добавили организаторы.