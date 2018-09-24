Россия будет представлена 25 компаниями на оборонной выставке ADEX-2018

БАКУ, 24 сен — РИА Новости. Россия будет представлена 25 компаниями на международной оборонной выставке ADEX-2018, сообщили в понедельник на пресс-конференция организаторы мероприятия.
По словам организаторов, в выставке принимают участие 224 компаний из 29 стран мира. Больше всего компаний представили Турция (41 компания), Россия (25 компаний), Израиль (14 компаний), Беларусь (10 компаний). Всего в выставке принимают участие компании и делегации из 44 стран мира.
Как уточнили организаторы, в этом году широко будет представлен сектор военно-авиационной промышленности, в котором примут участие такие всемирно известные корпорации как "МИГ", "Российские вертолёты", ОАК и другие.