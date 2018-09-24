СМИ сообщают о планах США обвинить Китай во "враждебных действиях"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Вашингтон планирует обвинить Пекин во "враждебных действиях" по отношению к государственному и частному секторам США, подкрепив обвинения доказательствами, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, Белый дом планирует раскрыть новую информацию о "враждебных действиях" Китая по отношению к государственному и частному секторам страны и действовать, исходя из этой информации. Как сообщил порталу источник, администрация раскритикует Китай за его "пагубную деятельность" в области кибератак, вмешательства в выборы и краже интеллектуальной собственности.

"Мы не собираемся позволить только России быть раздражающим фактором… Это Россия и Китай (вместе — ред.)", — заявил источник в Белом доме.

Портал сообщает, что администрация располагает "тоннами данных", чтобы подкрепить доказательствами свои обвинения против Китая.

Портал добавляет, что с обвинениями против Китая выступят Белый дом, министерства финансов, торговли и обороны страны, это произойдет в течение следующих нескольких недель.

Как отмечается, источники не смогли объяснить, почему администрация предпринимает подобные шаги именно сейчас. Президент США Дональд Трамп дал разрешение на это. Также есть большая вероятность, что Трамп продолжит позитивно отзываться о председателе КНР Си Цзиньпине, чтобы защитить их отношения, и делегирует обвинения своему советнику по торговой и промышленной политике Питеру Наварро.