В Финляндии задержали третьего подозреваемого в отмывании миллионов евро

ХЕЛЬСИНКИ, 23 сен — РИА Новости. Количество задержанных на юго-западе Финляндии в связи с масштабным расследованием финансовых преступлений возросло до трех, сообщает в воскресенье Центральная криминальная полиция.

В субботу сообщалось, что в рамках дела задержаны двое, допрошены семеро человек. "Центральная криминальная полиция задержала троих на юго-западе Финляндии, семеро были допрошены", — говорится в пресс-релизе полиции.

"Следственные мероприятия прошли, как и было запланировано. Сегодня основное внимание уделяется расследованию об использовании нелегальной рабочей силы в строительстве", — отметил следователь по уголовным делам Центральной криминальной полиции Маркку Ранта-ахо.

Правоохранители подозревают финскую компанию, головной офис которой находится в другой стране Евросоюза, в налоговом мошенничестве — отмывании денег на несколько миллионов евро, а также использовании нелегальной рабочей силы. Обыски в рамках данного дела будут продолжены в воскресенье, добавили в полиции.

Как сообщала ранее газета Helsingin Sanomat, речь идет, в том числе, о компании Airiston Helmi Oy, среди учредителей которой несколько граждан России, а деятельность предприятия, согласно реестру финских компаний, связана с управлением недвижимостью.

Полиция не раскрывает, какие и сколько компаний затронуты расследованием и граждане каких стран подозреваются в преступлении.

Как заявили РИА Новости в российской дипмиссии, комментариев на текущий момент по данному вопросу нет.