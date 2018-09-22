В Финляндии двоих человек задержали по подозрению в отмывании денег

ХЕЛЬСИНКИ, 22 сен — РИА Новости. Полиция задержала двоих человек в результате крупной операции с участием нескольких подразделений и сотни полицейских в субботу на юго-западе Финляндии, в районе города Турку, еще семь человек допросили, сообщает Центральная криминальная полиция Финляндии.

"В субботу, 22 сентября, Центральная криминальная полиция провела обыск (нескольких) домов на юго-западе Финляндии и допросила семь человек. Два человека были задержаны. Расследование, допрос и задержания касаются налогового мошенничества, где финская компания с ограниченной ответственностью подозревается в том, что она отмывала деньги на несколько миллионов евро", — говорится в сообщении полиции.

Силы правопорядка подозревают также активное отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. "Штаб-квартира компании находится в другой стране ЕС, и в работе предприятия принимают участие граждане более чем одной страны", — сказал инспектор полиции Маркку Ранта-ахо.

По информации газеты Helsingin Sanomat, речь идет в том числе о компании Airiston Helmi Oy, среди учредителей которой несколько граждан России.

Полиция не раскрывает, о каких компаниях идет речь и граждане каких стран подозреваются в преступлении.