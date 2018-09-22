В Киеве произошли столкновения между митингующими и полицейскими

КИЕВ, 22 сен – РИА Новости. Столкновения произошли между митингующими и полицейскими на строительной площадке в Киеве, задержаны около 40 человек, сообщила в субботу пресс-секретарь Дарницкого районного управления полиции Инна Гамалий.

По словам Гамалий, митингующие выступили против застройки на Осокорках, поскольку считают ее незаконной. Они пытались снести забор вокруг строительной площадки. На место прибыли правоохранители, между сторонами произошли столкновения.

"Примерно 40 человек, которые грубо нарушали общественный порядок и совершали хулиганские действия, доставлены в территориальное управление полиции, где будут установлены их анкетные данные", — приводит слова Гамалий сайт украинского телеканала "Громадське" ("Общественное ТВ").

По предварительному заключению правоохранителей, событие будет квалифицировано как "хулиганство".