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В мире

В ЛНР опровергли сообщения о занятие силовиками новых территорий в Донбассе

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (211)
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovСолдаты украинской правительственной армии. Архивное фотоСолдаты украинской правительственной армии. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov

ЛУГАНСК, 22 сен — РИА Новости. Украинские силовики не занимали новых территорий у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Военные учения украинской армии в Донецкой области. Архивное фото
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
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Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что украинские силовики взяли под свой контроль хутор Вольный в населенном пункте Золотое-4 в Луганской области.

"Хочу обратить Ваше внимание на лживые сообщения в украинских СМИ об очередных якобы победах ВСУ, а именно о захвате населенного пункта Вольное (Золотое-4). Отмечаю тот факт, что 2 июля этого года украинское командование уже заявляло о захвате населенного пункта Золотое-4 в Луганской области. В ответ на эти вбросы мы сделали заявление, что подразделения народной милиции ЛНР остаются на ранее занимаемых позициях, а населенный пункт Золотое-4 и так находился под контролем ВСУ с 2014 года", — сообщил Марочко на брифинге.

Он уточнил, что накануне заявлений украинских СМИ о взятии под контроль Вольного народная милиция предупреждала о готовящейся информационной провокации со стороны ВСУ преддверии выступления 26 сентября Порошенко на Генассамблее ООН.

"Как мы и ожидали, украинское командование через подконтрольные СМИ заявило об очередной "победе" — якобы захвате населенного пункта Золотое-4, который и так находился под контролем украинских оккупантов", — сказал представитель оборонного ведомства республики.

Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Марочко призвал украинские СМИ не распространять "непроверенную информацию". Он уточнил, что заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг в ходе своих брифингов в Киеве неоднократно заявлял, что Золотое-4 всегда находилось под контролем Киева. Марочко предположил, что данные заявления о "выдуманных победах над мирным населением" делаются с целью получения командованием ВСУ наград и привилегий.

"Со своей стороны хочу заверить, что соединения и воинские части НМ ЛНР находятся на ранее занимаемых позициях, ведут плановую боевую подготовку и надежно защищают свою территорию. Ни о каком продвижении украинских террористов даже нет и речи", — подчеркнул представитель оборонного ведомства ЛНР.

Минские соглашения
Минские соглашения

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
vitaliiva5iljev
Другими словами, если немного перефразировать Марочко, украинские силовики ничего не захватывали и Минские соглашения не нарушали. Так что ли? Этот Марочко берега случайно не попутал? Бандера в открытую заявляет, что нарушают минские договорённости, а он их оправдывает. Не засланный ли ты случаем казачок?
16:56
22.09.2018
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