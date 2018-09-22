В ЛНР опровергли сообщения о занятие силовиками новых территорий в Донбассе

ЛУГАНСК, 22 сен — РИА Новости. Украинские силовики не занимали новых территорий у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что украинские силовики взяли под свой контроль хутор Вольный в населенном пункте Золотое-4 в Луганской области.

"Хочу обратить Ваше внимание на лживые сообщения в украинских СМИ об очередных якобы победах ВСУ, а именно о захвате населенного пункта Вольное (Золотое-4). Отмечаю тот факт, что 2 июля этого года украинское командование уже заявляло о захвате населенного пункта Золотое-4 в Луганской области. В ответ на эти вбросы мы сделали заявление, что подразделения народной милиции ЛНР остаются на ранее занимаемых позициях, а населенный пункт Золотое-4 и так находился под контролем ВСУ с 2014 года", — сообщил Марочко на брифинге.

Он уточнил, что накануне заявлений украинских СМИ о взятии под контроль Вольного народная милиция предупреждала о готовящейся информационной провокации со стороны ВСУ преддверии выступления 26 сентября Порошенко на Генассамблее ООН.

"Как мы и ожидали, украинское командование через подконтрольные СМИ заявило об очередной "победе" — якобы захвате населенного пункта Золотое-4, который и так находился под контролем украинских оккупантов", — сказал представитель оборонного ведомства республики.

Марочко призвал украинские СМИ не распространять "непроверенную информацию". Он уточнил, что заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг в ходе своих брифингов в Киеве неоднократно заявлял, что Золотое-4 всегда находилось под контролем Киева. Марочко предположил, что данные заявления о "выдуманных победах над мирным населением" делаются с целью получения командованием ВСУ наград и привилегий.

"Со своей стороны хочу заверить, что соединения и воинские части НМ ЛНР находятся на ранее занимаемых позициях, ведут плановую боевую подготовку и надежно защищают свою территорию. Ни о каком продвижении украинских террористов даже нет и речи", — подчеркнул представитель оборонного ведомства ЛНР.