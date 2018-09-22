Роухани выразил соболезнования в связи с терактом на военном параде

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования родным и близким жертв и пострадавших в результате теракта на военном параде в Ахвазе, сообщается на официальном сайте лидера ИРИ.
"Реакция Ирана даже на малейшую угрозу будет жесткой, но те, кто оказывает поддержку этим террористам, должны ответить за это", — добавил Роухани.
Кроме того, Роухани приказал министерству разведки мобилизовать все службы безопасности и военные аппараты для быстрого выявления ответственных за эту атаку и тех, кто с ними связан.IRNA, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.
Как сообщило агентство ISNA со ссылкой на заместителя губернатора провинции Хузестан, жертвами теракта стали 25 человек, среди которых женщины и дети, еще 60 человека получили ранения.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее заявил, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах".