Роухани выразил соболезнования в связи с терактом на военном параде

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования родным и близким жертв и пострадавших в результате теракта на военном параде в Ахвазе, сообщается на официальном сайте лидера ИРИ.

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с министром внутренних дел провинции Хузестан Абдулрезой Рахмани Фазли и губернатором провинции Голямрезой Шариати выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что будут предприняты "незамедлительные меры" для помощи раненым.

"Реакция Ирана даже на малейшую угрозу будет жесткой, но те, кто оказывает поддержку этим террористам, должны ответить за это", — добавил Роухани.

Кроме того, Роухани приказал министерству разведки мобилизовать все службы безопасности и военные аппараты для быстрого выявления ответственных за эту атаку и тех, кто с ними связан.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. Как сообщало агентство IRNA , ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

Как сообщило агентство ISNA со ссылкой на заместителя губернатора провинции Хузестан, жертвами теракта стали 25 человек, среди которых женщины и дети, еще 60 человека получили ранения.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее заявил, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах".