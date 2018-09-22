Медведчук: запрет на "русскоязычный культурный продукт" расколет Украину

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Львовский мораторий на "русскоязычный культурный продукт" окончательно расколет страну, считает член партии "За Життя" ("За жизнь"), лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук.

Ранее Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Также появится специальная рабочая группа, члены которой будут проводить "разъяснительную работу" с населением.

Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю Украину. В частности, они хотят обратиться к коллегам из Верховной рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке.

"Сейчас очевидно, что эффект от принятия такого решения будет противоположный, поскольку этот мораторий нарушает права русскоязычного населения, противоречит международным нормам и конституции Украины. А распространение такой практики на всю страну, как это предлагается в обращении к Верховной раде, сделает невозможной реинтеграцию Донбасса и окончательно расколет Украину", — написал Медведчук в Twitter в субботу.