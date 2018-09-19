Во Львовской области официально запретили русский язык

Львов на фасаде Львовской областной рады украсили в День вышиванки

Львов на фасаде Львовской областной рады украсили в День вышиванки

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Об этом сообщил телеканал ZIK.

"Установить мораторий <…> до момента прекращения оккупации территории Украины", — говорится в заявлении законодательного органа власти.

Решение поддержали 57 депутатов при 47 необходимых голосах, против инициативы высказались 43 парламентария.

Также появится специальная рабочая группа, члены которой будут проводить "разъяснительную работу" с населением.

Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю территорию Украины. В частности, они хотят обратиться к коллегам из Рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке, отмечает телеканал.

"Вакханалия и мракобесие"

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik назвал происходящее примером "потрясающей демократии", которая развивается на Украине по запрограммированному сценарию.

По его словам, киевские власти боятся не только встреч с ныне живущими россиянами, но и прошлого. Так он прокомментировал запрет российских художественных произведений.

Специалист отметил, что в Киеве опасаются, что украинцы почувствуют себя частью великого народа, населяющего одну шестую часть суши.

Эксперт добавил, что в целом происходящее уже не вызывает удивления, так как стало привычным шагом. По его словам, остается просто "каждый день вздыхать и ждать, когда эта вакханалия и мракобесие кончатся".

Он предположил, для чего Киев предпринимает подобные шаги. Дудчак считает, что украинские власти исполнили заветную мечту коллективного Запада — им удается разрушать единое пространство, которое объединялось языком, общими целями и религией.

Политолог подчеркнул, что последствия действий киевских властей, возможно, придется ликвидировать десятилетиями.

"Но я совершенно уверен, что ветер истории развеет весь этот мусор", — резюмировал он.