Политолог: власти Украины исполнили "древнюю заветную мечту" Британии и США

Во Львове запретили публично использовать произведения на русском языке. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik назвал происходящее примером "потрясающей демократии", которая развивается на Украине по запрограммированному сценарию.

Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Об этом сообщает телеканал ZIK.

"Установить мораторий <…> до момента прекращения оккупации территории Украины", – говорится в заявлении законодательного органа власти.

Решение поддержали 57 депутатов при 47 необходимых голосах, против инициативы высказались 43 парламентария.

Также появится специальная рабочая группа, члены которой будут проводить "разъяснительную работу" с населением.

Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю территорию Украины. В частности, они хотят обратиться к коллегам из Рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке, отмечает телеканал.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik назвал происходящее на Украине "вакханалией и мракобесием".

"Это пример "потрясающей демократии", которая развивается по запрограммированному сценарию. Они (киевские власти – ред.) уже боятся и художественных произведений – не просто встреч родственников ныне живущих, они уже боятся и встречи с прошлым: вдруг украинцы вспомнят, что они – часть великого народа, населяющего одну шестую часть суши, прозреют – куда они идут. В целом это уже не вызывает удивления, это стало настолько привычным шагом, что остается просто каждый раз вздыхать и ждать, когда же уже эта вакханалия и мракобесие закончатся", – сказал Александр Дудчак.

Он предположил, для чего Киев предпринимает подобные шаги.

"Силы, которые пришли к власти в 2014 году (после госпереворота на Украине – ред.), исполнили древнюю заветную мечту коллективного Запада – на сегодняшний день им удается разрушать единое пространство, которое объединялось общим языком, общими целями, религией. Это было мощное государство, которое доставляло определенные неудобства Британской короне, сейчас Соединенным Штатам. И, похоже, у тех, кого поставили на Украине у власти, главная задача – наломать как можно больше дров, чтобы процесс восстановления занял десятилетия, может быть, они надеются, что это навсегда. Но я совершенно уверен, что ветер истории развеет весь этот мусор. Хотя восстанавливать все, разгребать эти завалы придется долго", – отметил политолог.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, в свою очередь, считает, что инициатива львовских депутатов нарушает как международное право, так и Конституцию Украины. Такое мнение сенатор высказал в беседе с RT.

В ноябре 2016 года на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". С 8 ноября 2017-го доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55%. Также в сентябре прошлого года в стране вступил в силу закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств.