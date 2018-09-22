Путин выразил соболезнования в связи с терактом на военном параде в Иране

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с терактом на военном параде в Иране и подтвердил готовность к наращиванию взаимодействия стран для борьбы с терроризмом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. Как сообщало агентство IRNA, ответственность за теракт взяла на себя группировка, имеющая связи с Саудовской Аравией. Как сообщил телеканал Press TV, число жертв теракта на военном параде в Иране возросло до 24.

Кроме того, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах".

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями вылазки террористов в городе Ахваз. Возмущены этим кровавым преступлением. Рассчитываем, что все причастные к нему понесут заслуженное наказание. Произошедшее в очередной раз напоминает о необходимости бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях. Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с иранскими партнерами в противостоянии этому злу", — говорится в телеграмме.

Президент РФ также попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.