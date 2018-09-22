Число жертв теракта на военном параде в Иране возросло до 24

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Число жертв теракта на военном параде в Иране возросло до 24 человек, сообщает телеканал Press TV в Twitter.

Ранее было известно об 11 погибших и 21 пострадавшем.

По данным источника агентства IRNA, еще 53 человека получили ранения, среди них есть женщины и дети.

Теракт в городе Ахваз произошел утром во время военного парада. Как сообщало IRNA, ответственность за атаку взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

По словам главы иранского МИД Джавада Зарифа, ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах".

Военные парады, проходящие в Иране, приурочены к Неделе священной обороны — памятным мероприятиям, посвященным ирано-иракской войне 1980-1988 годов.