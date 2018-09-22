Пятеро украинцев с венгерским гражданством попали в базу "Миротворца"

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Пятеро украинцев, которые получили венгерское гражданство в Закарпатье, попали базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники в среду сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео якобы такой выдачи паспортов. Город Берегово расположен возле границы с Венгрией. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина намерена выслать консула Венгрии из страны. Глава венгерского МИД Петер Сиярто назвал недружелюбными и рискованными идеи украинской стороны о высылке консула и пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.

"Первая пятерка нарушителей Конституции и закона Украины о гражданстве зафиксирована в чистилище. Все данные о наличии у указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены", — сказано в сообщении сайта "Миротворец" на странице в Facebook.

Ранее посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень заявлял, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. МИД Украины считает, что посол такими заявлениями превышает свои полномочия. Украинский МИД заявляет, что Венгрия выдала в Закарпатской области более 100 тысяч паспортов. При этом украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем, законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату". Также в украинском законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.