Силовики 24 раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (208)

ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Украинские силовики 24 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 17 нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 24 раза", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР четыре мины калибром 82 миллиметра, при обстрелах также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.