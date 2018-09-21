В Сети обсуждают, почему Меркель не ответила на приветствие Мэй

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пользователи социальных сетей поделились предположениями о возможных причинах, побудивших канцлера Германии Ангелу Меркель проигнорировать британскую коллегу Терезу Мэй на неформальной встрече лидеров-стран Евросоюза.

Ранее британские СМИ сообщили, что Меркель не ответила на приветственную улыбку Мэй и прошла мимо, не протянув ей руки.

"Бастинда и Гингема поругались", — пошутил @imerel1.

"Ангела испугалась книксена в исполнении Терезы…", — предположил @wlawiz2011, вспомнив неудачный реверанс британского премьера королеве Елизавете II.

"Меркель все правильно сделала, у Мэй руки в Новичке", — сыронизировал @MomotovJU.

Некоторые комментаторы сочли такое поведение недостойным лидеров двух государств.

"Им надо на лавочке у подъезда саммит проводить", — написал Игорь Кустов.

"Трампа не поделили", — объяснил неловкий инцидент Серёжка Смычков.

Политологи не раз указывали на непростые отношений Меркель и Мэй, подчеркивая, что политики здороваются друг с другом "сквозь зубы". Эксперты связывают такое поведение с разногласиями политиков из-за Brexit. При этом за последний год канцлер и премьер неоднократно общались и даже договорились совестными усилиями противостоять якобы" усилившейся агрессии со стороны России".