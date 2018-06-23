"Стыдно быть британцем". В Сети высмеяли приседающую Терезу Мэй

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Сети раскритиковали странную манеру премьер-министра Великобритании Терезы Мэй делать реверансы.

Газета The Independent обратила внимание на недавний визит главы правительства в новый реабилитационный центр в Ноттингемшире, который также посетил принц Уильям. Мэй поприветствовала члена королевской семьи "настолько низким реверансом, что это было как-то странно", пишет издание.

Как отметил автор статьи, это не первый раз, когда премьер-министр совершает такие "курьезные" приседания. В интернете есть множество снимков, на которых Мэй в странной манере приветствует королеву Елизавету II и герцогиню Кембриджскую Кэйт Миддлтон.

При этом, согласно английскому этикету, глубокие размашистые реверансы скорее подходят для "любительских драматических постановок", говорится в материале.

Seeing Theresa May curtsy for the Royal Family is one of the funniest (& most awkward) things I’ve seen for a while 😂 pic.twitter.com/yYyZO3cUEG — A (@iamamoum) 22 июня 2018 г.

Пользователи Сети также посчитали поклоны премьер-министра неуместными.

"Тереза Мэй, пытающаяся сделать реверанс, — это, безусловно, самая смешная вещь, которую я видела за всю неделю", — написал в твиттере один из комментаторов.

© AFP 2018 / Leon Neal Британский политик Тереза Мэй приветствует королеву Елизавету II © AFP 2018 / Leon Neal Британский политик Тереза Мэй приветствует королеву Елизавету II

Некоторые считают, что манера кланяться делает британского премьера похожей на домашнего эльфа.

"Пробы Терезы Мэй на роль матери Добби", — написал James Moran под фотографией приседающей Мэй.

​Другие пользователи сравнили главу правительства с жирафом на водопое.

​"Это называется реверансом Голлума", — пошутил один из комментаторов.

"Она выглядит как жеребенок, делающий первые шаги", — отметил Steve.

"Мне стало стыдно, что я британец, после того как я увидел этот реверанс", — написал еще один пользователь.