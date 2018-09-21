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Меркель не ответила на приветствие Мэй, пишут СМИ

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (530)
(обновлено: 16:06 21.09.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкКанцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Зальцбурге, Австрия. 20 сентября 2018Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Зальцбурге, Австрия. 20 сентября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель не ответила на приветственную улыбку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и прошла мимо нее во время неформального саммита Евросоюза, состоявшегося в австрийском Зальцбурге, пишет британская газета Daily Express.

Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Justin Tallis 
Британский экс-министр заявил о намерении противостоять плану Мэй по Brexit
По информации издания, накануне на полях саммита британский премьер общалась с группой лидеров ЕС, когда подошла Меркель. Мэй улыбнулась и подалась вперед, но канцлер проигнорировала свою британскую коллегу и направилась поприветствовать президента Литвы Далю Грибаускайте.

По итогам неформального саммита в Зальцбурге Ангела Меркель заявила, что необходимо достичь содержательных шагов вокруг Brexit до октября.

"Есть еще большой кусок работы по теме, как будут выглядеть будущие торговые отношения, хотя мы выразили сегодня общее мнение, что в вопросе внутреннего рынка компромиссов быть не может", — заявила Меркель, выступление транслировал немецкий телеканал N24.

Тереза Мэй, в свою очередь, отметила, что Лондон пока не получил устраивающего его предложения по Brexit. Премьер-министр напомнила, что Британия будет готова покинуть ЕС без сделки, если не будет предложения, которое бы ее устраивало.

Подает дурной пример

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин уверен, что причиной такого отношения Меркель к Мэй на публике является не только сам факт Brexit, но его формат.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министры рекомендовали Мэй приготовиться к жесткому Brexit, сообщили СМИ
По мнению эксперта, Лондон и Брюссель не смогли достичь соглашения о мягких вариантах выхода. По его словам, для Ангелы Меркель Евросоюз как единое интеграционное объединение является основной ценностью, и откат к институту суверенных государств она рассматривает как вызов.

"И в данном случае она рассматривает Мэй как политика, подающего дурной пример для других европейских стран, которые потихонечку начинают задумываться о том, насколько Евросоюз в нынешнем его формате отвечает интересам их конкретных национальных государств", – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Заместитель секретаря Общественной палаты Сергей Орджоникидзе уверен, что рассматривать жест Меркель как оскорбление нельзя, ее поведение посылает другой сигнал.

"Это значит — я недовольна. Оскорблением бы это было в том случае, если бы Мэй подошла, а та отвернулась спиной и отошла. Меркель все эти тонкости протокола знает, она уже много лет является канцлером и гораздо опытнее Мэй. Наверняка это было продумано. Это не могло было быть импульсивным жестом. Она просто хотела показать, что недовольна", — подчеркнул Орджоникидзе в интервью РИА Новости.

Сложности из-за Brexit

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на неформальном саммите лидеров ЕС в столице Мальты Валетте
© Алексей Витвицкий
Бабушки на двоих сказали. Мэй и Меркель будут стоять вместе
Наблюдатели отмечают, что прохлада в отношениях двух лидеров вызвана запланированным на 2019 год выходом Великобритании из ЕС.

Переговоры об условиях Brexit идут с лета прошлого года и пока их нельзя назвать продуктивными. Британские СМИ не исключают вероятность того, что стороны не заключат вовсе никакого соглашения. Об этом сказал и глава Евросовета Дональд Туск.

Согласно плану, Лондон и Брюссель до конца октября должны найти решение трех основных вопросов: согласовать договор о выходе из ЕС, решить проблему границы с Ирландией и обсудить формат будущих взаимоотношений.

Еще в конце июня Ангела Меркель заявила, что выход Великобритании из ЕС влечет за собой большие изменения для Евросоюза, и необходимо "извлечь возможность из этого кризиса, чтобы усилить Евросоюз и сделать его более эффективным". При этом канцлер Германии подчеркнула, что выход Британии не остановит сотрудничество с Лондоном в вопросах международной политики и безопасности.

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