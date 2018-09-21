"Сигнал очевиден". Эксперт о демарше Меркель в отношении Мэй

Канцлер Германии Ангела Меркель не подала руки премьеру Великобритании Терезе Мэй на саммите в Зальцбурге, пишет Daily Express. В эфире радио Sputnik эксперт Александр Камкин высказал мнение о том, в чем причина столь демонстративного поведения.

Канцлер Германии Ангела Меркель прошла мимо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, когда они пересеклись на полях неформального саммита Евросоюза, сообщает Daily Express.

Эпизод, показавший, как пишет издание, пренебрежительное отношение Меркель к Мэй, произошел накануне в Зальцбурге.

По данным издания, немецкий канцлер подошла к группе политиков, среди которых была и британский премьер. Мэй улыбнулась и подалась вперед к немецкому канцлеру, однако та проигнорировала ее жест и направилась к президенту Литвы Дале Грибаускайте.

На встрече главы государств и правительств стран-участниц ЕС обсуждали проблемы миграции, Brexit'а и внутренней безопасности.

Отношения между Меркель и Мэй никогда нельзя было назвать теплыми. Политологи не раз отмечали, что женщины здороваются друг с другом "сквозь зубы". В первую очередь, это связано с темой Brexit'а, считают эксперты. При этом за последний год политики не раз общались и даже договорились вместе противостоять "усилившейся агрессии со стороны России".

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин высказал свою точку зрения по поводу причин демонстративного поведения Меркель в отношении Мэй.

"Причина – не только сам факт Brexit'а, но и его формат. Очевидно, что стороны – Великобритания и ЕС – не договорились о, скажем так, мягких вариантах выхода Великобритании из данного интеграционного объединения. Кроме того, надо учитывать, что Меркель – одна из приверженцев политики европейской интеграции. Это политик, которая позиционирует себя не только как канцлер одной из стран ЕС, но и политик европейского уровня. То есть для Меркель Евросоюз как единое интеграционное объединение является основной ценностью", – сказал Александр Камкин.

По его словам, все действия, направленные на откат к институту суверенных государств, Меркель воспринимает как некий вызов.

"И в данном случае она рассматривает Мэй как политика, подающего дурной пример для других европейских стран, которые потихонечку начинают задумываться о том, насколько Евросоюз в нынешнем его формате отвечает интересам их конкретных национальных государств. Но, возможно, были еще какие-то личные недоразумения, которые привели к такому демонстративному решительному демаршу со стороны Меркель. Но сигнал был совершенно очевиден – это крайняя степень неудовлетворенности своим визави – Терезой Мэй, и крайняя степень неудовлетворенности самими итогами данного неформального саммита", – считает эксперт.