Медики уточнили причину смерти президента Вьетнама

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг, ушедший из жизни в пятницу на 62-м году жизни, скончался от редкого вирусного заболевания, вылечить которое полностью невозможно, сообщает местная газета VnExpress со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Вьетнама.

Как заявил начальник Центрального управления охраны здоровья министерства здравоохранения Вьетнама Нгуен Квок Чиеу, президент страдал "редким серьезным вирусным заболеванием". По его словам, глава государства заболел в июле 2017 года и с тех пор шесть раз ездил на лечение в Японию.

"Эксперты и врачи из Японии около года лечили президента. Но нет лекарства, которое может полностью вылечить эту болезнь, можно только замедлить ее развитие", — сказал Нгуен Квок Чиеу.

Как добавил начальник Центрального управления охраны здоровья минздрава страны, недавно состояние президента ухудшилось. В четверг днем он был доставлен в госпиталь. Около 17 часов (11 мск) четверга он впал в кому и больше не приходил в себя.

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в пятницу на 62-м году жизни. По данным местных СМИ, глава государства умер в результате болезни в центральном госпитале Ханоя.

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