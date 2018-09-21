Биография Чан Дай Куанга

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг (Tran Dai Quang) родился 12 октября 1956 года в коммуне Куанг Тиен, округ Ким Сон провинции Нинь-Бинь в северном Вьетнаме (ныне Социалистическая Республика Вьетнам).

В 1972-1975 годах учился в Академии народной полиции и школе иностранных языков при Министерстве внутренних дел Вьетнама, в 1981-1986 годах — в Академии народной безопасности Вьетнама, в 1991-1994 годах — в Ханойском юридическом университете, в 1994-1997 годах — Национальной политической академии Хо Ши Мина. Доктор юридических наук, профессор.

В 1975-1990 годах работал в департаменте политической защиты Министерства внутренних дел Вьетнама.

В 1980 году вступил в ряды Коммунистической партии Вьетнама (КПВ).

В 1990-1996 годах работал заместителем начальника отдела обеспечения безопасности в отделе общей безопасности Министерства общественной безопасности, одновременно занимал пост заместителя секретаря комитета Коммунистической партии.

В 1996-2000 годах — руководитель департамента собственной безопасности Министерства общественной безопасности, член департамента по общей безопасности КПВ.

В 2000-2006 годах — заместитель начальника управления общей безопасности Министерства общественной безопасности, заместитель секретаря комитета Коммунистической партии Вьетнама.

В 2006-2011 годах —заместитель министра общественной безопасности, постоянный член Центрального комитета полиции.

В 2006 году был избран членом Центрального комитета КПВ. Переизбирался в 2011 и 2016 годах.

В 2011 году он был избран членом Политбюро ЦК КПВ, переизбран в 2016 году.

С 2011 года — министр общественной безопасности Вьетнама, секретарь Центрального комитета полиции.

В 2011 году был избран депутатом Национального собрания Вьетнама 13-го созыва.

В декабре 2012 года ему было присвоено звание генерала армии Вьетнама.

2 апреля 2016 года национальное собрание Вьетнама избрало Чан Дай Куанга президентом Вьетнама.

21 сентября 2018 года Чан Дай Куанг умер после болезни в центральном госпитале Ханоя.

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