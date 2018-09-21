МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выразил соболезнования в связи с кончиной вьетнамского президента Чан Дай Куанга, а также высказал уверенность, что ничто не может помешать дружественным и партнерским отношениям РФ и Вьетнама.

Президент Вьетнама скончался в пятницу на 62-м году жизни. По данным местных СМИ, глава государства умер в результате болезни в центральном госпитале Ханоя.

"С глубокой печалью узнал о кончине президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга. Выражаю глубокое соболезнования дружественному вьетнамскому народу, руководству республики, родным и близким покойного", — заявил Миронов РИА Новости.

Он отметил, что хорошо знает об успехах Ханоя в экономическом и социальном развитии, и добавил, что у "Справедливой России" налажены плодотворные рабочие контакты с правящей Коммунистической партией Вьетнама. Лидер эсеров заявил, что всего две недели назад встречался с приезжавшим в Москву генеральным секретарем КПВ Нгуен Фу Чонгом.

"С большой тревогой переживал за состояние здоровья президента Чан Дай Куанга, который мужественно боролся с тяжелой болезнью. Но смерть неумолима. Мы солидарны с нашими вьетнамскими друзьями в этот тяжелый момент. Уверен, ничто не может помешать традиционным дружественным и партнерским отношениям России и Вьетнама", — отметил Миронов.