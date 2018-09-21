Меркель проигнорировала Мэй на полях саммита в Зальцбурге, пишут СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель прошла мимо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, когда они пересеклись на полях неформального саммита Евросюза, сообщает Daily Express.

Эпизод, показавший, как пишет издание, пренебрежительное отношение Меркель к Мэй, произошел в накануне в Зальцбурге.

По данным издания, немецкий канцлер подошла к группе политиков, среди которых была и британский премьер. Мэй улыбнулась и подалась вперед к немецкому канцлеру, однако та проигнорировала ее жест и направилась к президенту Литвы Дале Грибаускайте.

На встрече главы государств и правительств стран-участниц обсуждали проблемы миграции, Brexit и внутренней безопасности.