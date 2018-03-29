Мэй и Меркель договорились противостоять "усилившейся агрессии России"

ЛОНДОН, 29 мар – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель договорились вместе противостоять "усилившейся агрессии со стороны России", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии офиса британского премьера по итогам телефонного разговора Мэй и Меркель.

"Премьер-министр начала разговор с того, что поблагодарила канцлера за надежную поддержку и солидарность после произошедшего в Солсбери нападения. Канцлер и премьер-министр сошлись на необходимости продолжения совместной работы по противостоянию усилившейся агрессии со стороны России", — говорится в заявлении.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании. Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия ответила тем же. На данный момент почти 30 стран из солидарности с Британией объявили о высылке российских дипломатов.