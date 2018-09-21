В Казахстане впервые проведут химическую кастрацию педофила

АСТАНА, 21 сен – РИА Новости. Организационные мероприятия по проведению первой химической кастрации, применяемой к педофилам, проводят в Туркестанской области Казахстана (на юге страны), сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения.
Согласно данным Минздрава Казахстана, на проведение мероприятий по снижению полового влечения, которые осуществляются медицинскими организациями на основании решения суда, на 2018 год выделено 9,6 миллиона тенге (около 27 тысяч долларов) из республиканского бюджета. Для проведения процедуры химической кастрации на одного пациента в год выделяется в среднем 125 тысяч тенге (около 350 долларов).
Минздрав республики ранее разработал правила применения химической кастрации, которые также вступили в силу с начала 2018 года. В приказе главы ведомства отмечается, что "применение принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации проводится на основании решения суда в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения".