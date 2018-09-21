В Казахстане впервые проведут химическую кастрацию педофила

АСТАНА, 21 сен – РИА Новости. Организационные мероприятия по проведению первой химической кастрации, применяемой к педофилам, проводят в Туркестанской области Казахстана (на юге страны), сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в апреле 2016 года подписал большой пакет поправок в законодательство, которые были направлены на защиту прав ребенка. Часть норм, в том числе химическая кастрация, вступила в силу с 1 января 2018 года. Генеральная прокуратура страны сообщала, что по решению суда осужденного принудят принимать препараты, снижающие половое влечение. Данная норма может применяться к лицам старше 18 лет, совершившим уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Согласно данным Минздрава Казахстана, на проведение мероприятий по снижению полового влечения, которые осуществляются медицинскими организациями на основании решения суда, на 2018 год выделено 9,6 миллиона тенге (около 27 тысяч долларов) из республиканского бюджета. Для проведения процедуры химической кастрации на одного пациента в год выделяется в среднем 125 тысяч тенге (около 350 долларов).

"По итогам восьми месяцев 2018 года поступила одна заявка от Туркестанской области. По данным психоневрологического диспансера Туркестанской области, на сегодняшний день проводятся организационные мероприятия по проведению химической кастрации", — сообщили в министерстве.

Минздрав республики ранее разработал правила применения химической кастрации, которые также вступили в силу с начала 2018 года. В приказе главы ведомства отмечается, что "применение принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации проводится на основании решения суда в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения".