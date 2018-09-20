Пранкер Вован назвал запрет въезда на Украину показателем его заслуг

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российский пранкер "Вован" (Владимир Кузнецов) считает, что украинские власти запретили ему и пранкеру "Лексусу" въезд в страну, потому что боятся их деятельности.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, известным по прозвищам Вован и Лексус.

"Еще год назад нас внесли в базу сайта "Миротворец", и вот сейчас СБУ официально нам закрыли въезд на три года. Это означает, что украинская власть нас боится, и мы для них реальная угроза легитимности. Мы показываем глупость, преступность и ложь этого режима, что бесит Порошенко и его "шестерок". И запрет СБУ и есть показатель наших заслуг", — сказал Кузнецов РИА Новости.

Он отметил, что в данный момент он и Столяров находятся в Крыму.