Мария Захарова получила премию Proba в номинации Lifetime achievements

С-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова стала лауреатом премии Proba в номинации Lifetime achievements. Церемония награждения одной из старейших премий в области развития связей с общественностью прошла в Эрмитаже в Петербурге в рамках форума Baltic Weekend.

Получая премию, Захарова вспомнила, что после завершения командировки в Нью-Йорк, где она работала в постпредстве РФ при ООН ей поступило много предложений остаться, но она, тем не менее, вернулась в Россию.

"Были потрясающие предложения. Но было жгучее желание как можно быстрее вернуться в Москву, мне так хотелось вернуться и сделать что-то, чему меня научили в институте и научила жизнь, коллеги-журналисты, пиарщики, в том числе в международных отношениях",- сказала Захарова.

"Мне очень важно ваше профессиональное признание", — добавила она, получив премию.