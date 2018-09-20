Мария Захарова получила премию Proba в номинации Lifetime achievements

С-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова стала лауреатом премии Proba в номинации Lifetime achievements. Церемония награждения одной из старейших премий в области развития связей с общественностью прошла в Эрмитаже в Петербурге в рамках форума Baltic Weekend.
"Были потрясающие предложения. Но было жгучее желание как можно быстрее вернуться в Москву, мне так хотелось вернуться и сделать что-то, чему меня научили в институте и научила жизнь, коллеги-журналисты, пиарщики, в том числе в международных отношениях",- сказала Захарова.
"Мне очень важно ваше профессиональное признание", — добавила она, получив премию.