Британия подняла в небо истребитель из-за российских самолетов

ЛОНДОН, 20 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Истребитель британских ВВС поднимался в воздух для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков, заявило Минобороны Великобритании.

При этом в ведомстве отметили, что самолеты Blackjack (Ту-160) приблизились к воздушному пространству Соединенного Королевства над Северным морем, но не нарушали границ.

"Бомбардировщики не отвечали на запросы диспетчерской службы и создавали опасность для полетов", — говорится в полученном РИА Новости заявлении.

Министерство отмечает, что российские самолеты "сопроводили к северу, до границ зоны британских интересов".

Глава Минобороны Гэвин Уильямсон назвал этот случай "очередным напоминанием о серьезной военной угрозе со стороны России".

Полеты проходят в соответствии с правилами

Сообщения о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов приходят нередко. В российском посольстве в Лондоне отмечают , что иногда это происходит в тысячах километров от Туманного Альбиона.

Так, в конце августа стало известно, что истребители ВВС Великобритании подняли с военной базы в Румынии, чтобы сопроводить российский противолодочный самолет в небе над Черным морем.

В конце июля и в августе два истребители Typhoon вылетали с военной базы в Румынии в связи с полетами Су-24 вблизи пространства НАТО. В мае британские истребители также сопроводили Ил-20 над Черным морем. Во всех случаях российские корабли и самолеты не нарушали границ.

В британском минобороны заявляют, что предпринимают такие действия для предотвращения провокаций со стороны российских самолетов.

В российском оборонном ведомстве, в свою очередь, подчеркивают, что осуществляют все полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.