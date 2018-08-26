В посольстве России обвинили Британию в провокации над Черным морем

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Применение ВВС Британии истребителей для сопровождения российских самолетов над Черным морем является провокацией, об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Соединенном королевстве.

"Министр обороны Гэвин Уильямсон, да и другие британские политики, преподносящие общественности рутинные действия российской стороны в качестве "провокационных инцидентов", сами действуют в высшей степени безответственно. Нынешний эпизод прекрасно иллюстрирует пагубность самой идеи дислокации британских ВВС и других натовских сил в Румынии, Польше, Прибалтике. Вместо укрепления чьей-либо безопасности такое военное присутствие фактически используется британскими властями для собственной провокационной деятельности — как словесной, что прискорбно, так и реальной военной, что попросту опасно", — сказал дипломат журналистам.

Как отметил представитель дипмиссии, деятельность российских военных полностью соответствует нормам международного права и не представляет какой-либо опасности для Соединенного Королевства.

"Перехват" над Черным морем

Ранее британское Министерство обороны сообщило, что истребители королевских ВВС сопровождали российский противолодочный самолет Бе-12 в воздушном пространстве над Черным морем. "Истребители были подняты в воздух 23 августа с военной базы в Румынии для сопровождения российского Бе-12, следующего из Крыма к юго-западу над Черным морем.

Это второй случай на неделе, когда самолеты королевских ВВС в рамках миссии НАТО поднимаются в воздух для предотвращения провокаций со стороны российских самолетов", — говорится в полученном РИА Новости в пятницу заявлении оборонного ведомства.

Российское Минобороны в свою очередь отметило, что полеты авиации Черноморского флота выполняются в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Другие инциденты с британскими самолетами

Ранее королевские ВВС сообщили, что два британских истребителя Eurofighter Typhoon 13 августа сопроводили российские Су-24 над акваторией Черного моря вблизи воздушного пространства стран НАТО.Как заявили британские военные, истребители были подняты в воздух с авиабазы в Румынии по причине того, что "шесть российских самолетов Су-24 приблизились к пространству НАТО".

Позже Минобороны России опровергло сообщения британских военных о якобы сопровождении в понедельник 13 августа шести российских бомбардировщиков Су-24 в небе над Черным морем.В ведомстве отметили, что в тот день четыре самолета выполняли плановые учебные полеты, а среди них не было ни одного самолета типа Су-24. Также в ведомстве в очередной раз заявили, что полеты российской авиации выполняются в строгом соответствии с международными нормами и не нарушают границ иностранных государств.

Также в Минобороны рассказали, что самолеты Черноморского флота никто не сопровождал, а ближайший самолет НАТО находился при этом на удалении в 30 километров.