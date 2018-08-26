В посольстве России обвинили Британию в провокации над Черным морем

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Применение ВВС Британии истребителей для сопровождения российских самолетов над Черным морем является провокацией, об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Соединенном королевстве.
Как отметил представитель дипмиссии, деятельность российских военных полностью соответствует нормам международного права и не представляет какой-либо опасности для Соединенного Королевства.
"Перехват" над Черным морем
Это второй случай на неделе, когда самолеты королевских ВВС в рамках миссии НАТО поднимаются в воздух для предотвращения провокаций со стороны российских самолетов", — говорится в полученном РИА Новости в пятницу заявлении оборонного ведомства.
Российское Минобороны в свою очередь отметило, что полеты авиации Черноморского флота выполняются в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Другие инциденты с британскими самолетами
Ранее королевские ВВС сообщили, что два британских истребителя Eurofighter Typhoon 13 августа сопроводили российские Су-24 над акваторией Черного моря вблизи воздушного пространства стран НАТО.Как заявили британские военные, истребители были подняты в воздух с авиабазы в Румынии по причине того, что "шесть российских самолетов Су-24 приблизились к пространству НАТО".
В ведомстве отметили, что в тот день четыре самолета выполняли плановые учебные полеты, а среди них не было ни одного самолета типа Су-24. Также в ведомстве в очередной раз заявили, что полеты российской авиации выполняются в строгом соответствии с международными нормами и не нарушают границ иностранных государств.
Также в Минобороны рассказали, что самолеты Черноморского флота никто не сопровождал, а ближайший самолет НАТО находился при этом на удалении в 30 километров.