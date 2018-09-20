На Украине выясняют обстоятельства экстрадиции россиянина Тумгоева

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело по статье "служебная халатность" из-за экстрадиции россиянина Тимура Тумгоева, которого выдали РФ по решению самого ведомства.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Генпрокуратура Украины экстрадировала в Россию по запросу ФСБ россиянина Тимура Тумгоева, который якобы принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских силовиков. В понедельник возле здания Генеральной прокуратуры Украины прошли столкновения полиции и митингующих против экстрадиции Тумгоева. По данным полиции, участники акции протеста изрисовали стены здания, а когда некоторые из них пытались попасть в помещение, произошла потасовка с сотрудниками правопорядка. Семь полицейских пострадали, полиция завела дело.

"Сегодня (в четверг – ред.) в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований – ред.) были внесены сведения об открытии уголовного производства по части второй статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины относительно проверки обстоятельств экстрадиции Тимура Тумгоева в РФ и возможного наличия в действиях должностных лиц ГПУ, СБУ, МВД и ГМСУ признаков служебной халатности путем проведения досудебного расследования", — сообщила в четверг пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Дело будут расследовать генеральная инспекция генпрокуратуры совместно с главным следственным управление СБ Украины.

По словам Сарган, Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности правоохранителей, если они знали и скрыли факт участия Тумгоева в военной операции в Донбассе.

Кроме того, по данным Сарган, Луценко намерен инициировать совместное с главой МВД Украины совещание относительно вопроса о предоставлении миграционной службой по упрощенной процедуре вида на жительство иностранцам, которые принимают участие в военной операции на Востоке страны и волонтерам.