На Украине выясняют обстоятельства экстрадиции россиянина Тумгоева

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело по статье "служебная халатность" из-за экстрадиции россиянина Тимура Тумгоева, которого выдали РФ по решению самого ведомства.
"Сегодня (в четверг – ред.) в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований – ред.) были внесены сведения об открытии уголовного производства по части второй статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины относительно проверки обстоятельств экстрадиции Тимура Тумгоева в РФ и возможного наличия в действиях должностных лиц ГПУ, СБУ, МВД и ГМСУ признаков служебной халатности путем проведения досудебного расследования", — сообщила в четверг пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
По словам Сарган, Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности правоохранителей, если они знали и скрыли факт участия Тумгоева в военной операции в Донбассе.
Кроме того, по данным Сарган, Луценко намерен инициировать совместное с главой МВД Украины совещание относительно вопроса о предоставлении миграционной службой по упрощенной процедуре вида на жительство иностранцам, которые принимают участие в военной операции на Востоке страны и волонтерам.