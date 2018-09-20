СМИ рассказали об угрозах для украинских трудовых мигрантов

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские трудовые мигранты на родине могут столкнуться с трудностями при получении пенсий, субсидий, пособий по безработице и не получат кредит в банке, сообщает издание "Обозреватель".

Как отмечается в публикации, из страны за полгода уехало более полумиллиона человек, в среднем Украину покидает два человека в минуту.

В статье указывается, что украинцы, которые регулярно уезжают на заработки, рискуют остаться у разбитого корыта, поскольку им не начисляется стаж, а значит, они не могут претендовать на пенсионные выплаты.

Помимо этого, эксперты подчеркивают, что долгое пребывание за рубежом одного из супругов негативно влияет на ситуацию в семьях.

Длительное пребывание в чужой стране также сказывается на психологическом состоянии "заробитчан". Большинство украинцев, уезжающих в более богатые страны, отмечает издание, вынуждены оставаться низкооплачиваемыми рабочими, жить в общежитиях и экономить на всем: еде, отдыхе и одежде.

В прошлом месяце лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что трудовые мигранты из Украины перевели в страну с начала года пять миллиардов евро. "Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор "реформам" и реально заботятся о своей семье и стране", — отметила депутат.