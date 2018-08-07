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Тимошенко нашла "спасителей" украинской экономики

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2018 (88)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фотоЛидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, кто удерживает экономику Украины на плаву. По ее мнению, это украинцы, которые работают за границей и пересылают деньги родным.

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Поблизу лінії розмежування
Аналитик: украинская экономика – это "болото и кое-где кочки"
В своем Facebook она написала, что с начала года эти люди перечислили в бюджет Украины пять миллиардов евро.

"Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор "реформам" и реально заботятся о своей семье и стране", — добавила Тимошенко.

Она также резко раскритиковала действующие украинские власти, которых совершенно не заботит положение дел в стране. По ее словам, власти лишь могут "объяснить что угодно чем угодно", но не делают ничего конкретного для улучшения ситуации.

"Плохие дороги можем объяснить особенностями ландшафта и локальными сдвигами грунта, задержку пенсий — "разрывами платежей", коррупцию — несовершенством законодательства, инфляцию — летней жарой или дождями. <…> Единственное, что они никак не могут объяснить, — почему самой власти живется все лучше и лучше, а людям — все хуже и хуже. Почему по телевизору все хорошо, а в холодильниках — не очень", — пишет Тимошенко.

Украинские гривны. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Украинский экономист предупредила об угрозе дефолта‍

"Украина на растяжке"

Как считает директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников, если бы Тимошенко оказалась у власти, она также стала бы заложником нынешней политической ситуации.

"Каким-то образом резко изменить направление развития Украины Тимошенко никоим образом не сможет", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Тимошенко будет "на очень жесткой растяжке" между установками Запада, настроениями внутри страны, "бандформированиями, которые реально правят бал" на Украине и желанием решить проблемы."Поэтому если и предсказывать возможность ее прихода к власти — а у нее неплохой по украинским меркам рейтинг, лучший из худших — то все равно она ничего не изменит", — сказал Дмитрий Солонников.

Одногривенная купюра
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Экс-депутат Рады: Украину экономически "зарезали"

Статистика подтверждает

В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко сказал, что экономика страны действительно держится на гражданах, которые работают за границей и перечисляют деньги на родину.

Он привел статистические данные, из которых следует, что за первую половину 2017 года гастарбайтеры перечислили на родину около семи миллиардов долларов, что в 3,5 раза превышает общий объем иностранных инвестиций.

"В этом году ВВП Украины вырос более чем на три процента во многом благодаря деньгам трудовых мигрантов. Большинство людей трудятся на неквалифицированных работах. Условия не самые хорошие, но зарплаты выше, чем на Украине", — сказал Охрименко в интервью RT.

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