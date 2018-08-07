РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: Тимошенко может оказаться "на жесткой растяжке"

035801
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЛидер фракции ВО Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины в КиевеЛидер фракции ВО Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинский политик Юлия Тимошенко рассказала, что удерживает экономику Украины "на плаву". В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Солонников поделился мнением о том, как стала бы действовать сама Тимошенко, оказавшись у власти.

Экс-премьер Украины, лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook рассказала, что удерживает экономику страны на плаву.

Лидер фракции ВО Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мнение: Тимошенко пожинает плоды своей провокационной деятельности
По ее словам, экономическую ситуацию на Украине спасают лишь граждане, которые работают за границей и перечисляют деньги своим родным, оставшимся в стране. По ее данным, такие люди в течение 2018 года перечислили в бюджет Украины 5 млрд евро.

"Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву. Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор "реформам" и реально заботятся о своей семье и стране", – написала Тимошенко.

Она раскритиковала действующее украинское руководство, которое совершенно не заботится о положении дел в стране. По ее словам, власти лишь могут "объяснить что угодно чем угодно", не совершая никаких конкретных действий для улучшения ситуации.

"Плохие дороги можем объяснить особенностями ландшафта и локальными сдвигами грунта, задержку пенсий – "разрывами платежей", коррупцию – несовершенством законодательства, инфляцию – летней жарой или дождями… Единственное, что они никак не могут объяснить, – почему самой власти живется все лучше и лучше, а людям – все хуже и хуже. Почему по телевизору – все хорошо, а в холодильниках – не очень", – заявила Тимошенко.

Юлия Тимошенко во время форума Новый курс Украины в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
На Украине может появиться своя "канцлерин". Или все же "гетманша"?
Лидер "Батькивщины" также предложила действующим властям съездить "на заработки" за границу. "Правительство и власть пусть бы ехали за границу "на заработки"… Как раз на днях видела новость, что в Польше прошел фестиваль мыльных пузырей. Это как раз украинская правительственная специфика. Думаю, наша власть привезла бы оттуда "золотые медали"", — пишет Тимошенко.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik предположил, как бы действовала сама Тимошенко, оказавшись у власти.

"Юлия Тимошенко, если вдруг, предположим, выиграет президентские выборы, в любом случае будет заложником нынешней политической ситуации. Каким-то образом резко изменить направление развития Украины Тимошенко никоим образом не сможет. Она тоже будет – на очень жесткой растяжке между кураторством Запада, который будет давать ей свои установки, настроениями внутри страны, фактически бандформированиями, которые реально правят бал на территории Украины, и собственным желанием решить украинские проблемы. Поэтому если и предсказывать возможность ее прихода к власти – а у нее неплохой по украинским меркам рейтинг, лучший из худших – то все равно она ничего не изменит", – сказал Дмитрий Солонников.

Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Политолог: рейтинг-то у Тимошенко высокий, однако есть "но"
Очередные президентские и парламентские выборы на Украине запланированы на весну и осень 2019 года.

Центральная избирательная комиссия Украины уже утвердила объемы расходов из госбюджета: более 2,3 млрд гривен (более 87 млн долларов) – на президентские выборы и более 1,9 млрд гривен (более 72,2 млн долларов) – на парламентские.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена