Политолог: Тимошенко может оказаться "на жесткой растяжке"

Украинский политик Юлия Тимошенко рассказала, что удерживает экономику Украины "на плаву". В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Солонников поделился мнением о том, как стала бы действовать сама Тимошенко, оказавшись у власти.

Экс-премьер Украины, лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook рассказала, что удерживает экономику страны на плаву.

По ее словам, экономическую ситуацию на Украине спасают лишь граждане, которые работают за границей и перечисляют деньги своим родным, оставшимся в стране. По ее данным, такие люди в течение 2018 года перечислили в бюджет Украины 5 млрд евро.

"Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву. Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор "реформам" и реально заботятся о своей семье и стране", – написала Тимошенко.

Она раскритиковала действующее украинское руководство, которое совершенно не заботится о положении дел в стране. По ее словам, власти лишь могут "объяснить что угодно чем угодно", не совершая никаких конкретных действий для улучшения ситуации.

"Плохие дороги можем объяснить особенностями ландшафта и локальными сдвигами грунта, задержку пенсий – "разрывами платежей", коррупцию – несовершенством законодательства, инфляцию – летней жарой или дождями… Единственное, что они никак не могут объяснить, – почему самой власти живется все лучше и лучше, а людям – все хуже и хуже. Почему по телевизору – все хорошо, а в холодильниках – не очень", – заявила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" также предложила действующим властям съездить "на заработки" за границу. "Правительство и власть пусть бы ехали за границу "на заработки"… Как раз на днях видела новость, что в Польше прошел фестиваль мыльных пузырей. Это как раз украинская правительственная специфика. Думаю, наша власть привезла бы оттуда "золотые медали"", — пишет Тимошенко.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik предположил, как бы действовала сама Тимошенко, оказавшись у власти.

"Юлия Тимошенко, если вдруг, предположим, выиграет президентские выборы, в любом случае будет заложником нынешней политической ситуации. Каким-то образом резко изменить направление развития Украины Тимошенко никоим образом не сможет. Она тоже будет – на очень жесткой растяжке между кураторством Запада, который будет давать ей свои установки, настроениями внутри страны, фактически бандформированиями, которые реально правят бал на территории Украины, и собственным желанием решить украинские проблемы. Поэтому если и предсказывать возможность ее прихода к власти – а у нее неплохой по украинским меркам рейтинг, лучший из худших – то все равно она ничего не изменит", – сказал Дмитрий Солонников.

Очередные президентские и парламентские выборы на Украине запланированы на весну и осень 2019 года.

Центральная избирательная комиссия Украины уже утвердила объемы расходов из госбюджета: более 2,3 млрд гривен (более 87 млн долларов) – на президентские выборы и более 1,9 млрд гривен (более 72,2 млн долларов) – на парламентские.

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