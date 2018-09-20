Политолог ответил на обещание Порошенко убрать российский флот из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Заявления президента Украины Петра Порошенко о возврате Крыма и исключении из конституции положения о базировании в Севастополе Черноморского флота РФ не имеют никакого отношении к реальности, а связаны с националистической предвыборной риторикой, считает политолог, заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что когда Киев вернет Крым в состав Украины, базы российского Черноморского флота в Севастополе не будет. Выступая в Верховной Раде, он сказал, что из конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота на Украине.

"Это очередное бредовое обещание Порошенко. Оно так же сбудется, как он обещал за несколько дней в 2014 году закончить войну или решить проблему "деоккупации Крыма". Черноморский флот был, есть и будет всегда в Черном море, как была, есть и будет Россия. А значит, Крым всегда будет российским", — сказал РИА Новости Форманчук.

Эксперт отмечает, что президент Украины ведет активную предвыборную кампанию, в которой будет звучать исключительно антироссийская риторика.

"Он пытается эксплуатировать националистические настроения в украинском обществе, что у него получается, и шансы выиграть выборы, к сожалению, есть… К реальности, конечно, все эти заявления, переформатирование конституции не имеют никакого отношения, они ничтожны", — сказал Форманчук.