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В мире

Политолог ответил на обещание Порошенко убрать российский флот из Крыма

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2018 (248)
(обновлено: 15:24 20.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМоряк-Чернофлотец на борту боевого корабля Черноморского флота в Севастополе. Архивное фотоМоряк-Чернофлотец на борту боевого корабля Черноморского флота в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Заявления президента Украины Петра Порошенко о возврате Крыма и исключении из конституции положения о базировании в Севастополе Черноморского флота РФ не имеют никакого отношении к реальности, а связаны с националистической предвыборной риторикой, считает политолог, заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук.

Во время военно-морского парада в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Об управлении реальностью: у России и Украины теперь есть по Крыму
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что когда Киев вернет Крым в состав Украины, базы российского Черноморского флота в Севастополе не будет. Выступая в Верховной Раде, он сказал, что из конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота на Украине.

"Это очередное бредовое обещание Порошенко. Оно так же сбудется, как он обещал за несколько дней в 2014 году закончить войну или решить проблему "деоккупации Крыма". Черноморский флот был, есть и будет всегда в Черном море, как была, есть и будет Россия. А значит, Крым всегда будет российским", — сказал РИА Новости Форманчук.

Севастополь
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Крым готовят к покорению Украины. Но он еще не готов
Эксперт отмечает, что президент Украины ведет активную предвыборную кампанию, в которой будет звучать исключительно антироссийская риторика.

"Он пытается эксплуатировать националистические настроения в украинском обществе, что у него получается, и шансы выиграть выборы, к сожалению, есть… К реальности, конечно, все эти заявления, переформатирование конституции не имеют никакого отношения, они ничтожны", — сказал Форманчук.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
GorskiyAndrey2
Ну так пусть от слов к делу попробует перейти! Думаю,на этом краина и перестанет существовать.
15:31
20.09.2018
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