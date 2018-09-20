Политолог ответил на обещание Порошенко убрать российский флот из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Заявления президента Украины Петра Порошенко о возврате Крыма и исключении из конституции положения о базировании в Севастополе Черноморского флота РФ не имеют никакого отношении к реальности, а связаны с националистической предвыборной риторикой, считает политолог, заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук.
"Это очередное бредовое обещание Порошенко. Оно так же сбудется, как он обещал за несколько дней в 2014 году закончить войну или решить проблему "деоккупации Крыма". Черноморский флот был, есть и будет всегда в Черном море, как была, есть и будет Россия. А значит, Крым всегда будет российским", — сказал РИА Новости Форманчук.
"Он пытается эксплуатировать националистические настроения в украинском обществе, что у него получается, и шансы выиграть выборы, к сожалению, есть… К реальности, конечно, все эти заявления, переформатирование конституции не имеют никакого отношения, они ничтожны", — сказал Форманчук.