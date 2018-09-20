Курс юаня не станет инструментом торговой войны, заявили в Пекине

ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. Китай не собирается делать курс юаня инструментом в торговой войне с США, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Он подчеркнул, что Китай будет и дальше сохранять курс юаня на рациональном стабильном уровне.
С начала марта курс китайской валюты снизился по отношению к доллару почти на 8%, несколько раз обновив минимумы с середины 2017 года. Многие связывают это с торговым конфликтом с США. Власти Китая опровергают это предположения.
После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015-2016 годов (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре 2016 года. После первой волны эксперты утверждали, что китайский ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Власти Китая опровергали эти заявления.