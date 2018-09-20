В ЛНР предположили, с чем связан рост числа обстрелов со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 20 сен — РИА Новости. Увеличение числа обстрелов территории самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны украинских силовиков связано с тем, что американский сенат одобрил выделение Киеву средств на поддержку в сфере безопасности и обороны, считает официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. Он утверждает, что законопроект предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера".

По мнению Марочко, "обострение у линии соприкосновения непосредственно связано с выделением Сенатом США" средства украинской армии. Он считает, что президенту Украины Петру Порошенко нужно показать активность ведения боевых действий для получения очередного транша.

"А перемирие на территории Донбасса — весьма условное понятие, поскольку не одного перемирия Украина не соблюдала и регулярно нарушает его условия", — заявил Марочко.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".