Четыре депутата Рады покинули зал во время выступления Порошенко

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Четыре депутата от парламентской фракции "Оппозиционный блок" покинули зал Верховной рады Украины в знак протеста во время выступления президента Петра Порошенко — на словах про церковь и язык, сообщила пресс-служба партии.

Порошенко в четверг выступил в Раде с ежегодным посланием к депутатам парламента. Во время выступления он заявил, что Киев будет укреплять государственный статус украинского языка во всех сферах жизни и затронул вопрос томоса (решение о предоставлении автокефалии) для украинской церкви.

"Александр Вилкул, Вадим Новинский, Дмитрий Шпенов и Нестор Шуфрич вышли из зала парламента на словах президента о церкви и языке. Таким образом депутаты-оппозиционеры выразили свой протест на дискриминационные инициативы главы государства, грубо нарушающие конституцию и права украинских граждан", — говорится в сообщении.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" и Украинская автокефальная православная церковь. УПЦ ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве, ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады. Это решение резко осудили в УПЦ, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.