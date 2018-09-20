Четыре депутата Рады покинули зал во время выступления Порошенко

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Четыре депутата от парламентской фракции "Оппозиционный блок" покинули зал Верховной рады Украины в знак протеста во время выступления президента Петра Порошенко — на словах про церковь и язык, сообщила пресс-служба партии.
"Александр Вилкул, Вадим Новинский, Дмитрий Шпенов и Нестор Шуфрич вышли из зала парламента на словах президента о церкви и языке. Таким образом депутаты-оппозиционеры выразили свой протест на дискриминационные инициативы главы государства, грубо нарушающие конституцию и права украинских граждан", — говорится в сообщении.
Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве, ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады. Это решение резко осудили в УПЦ, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.