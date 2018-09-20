Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах выросло до 88

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Число погибших в результате тайфуна "Мангхут" на Филиппинах возросло до 88, сообщает телеканал ABS-CBN.

Ранее сообщалось о 81 погибшем.

Как уточняет телеканал, наибольшее количество жертв зафиксировано в Кордильерском административном регионе, который сильнее всего пострадал от оползней. На данный момент 64 человека все еще числятся пропавшими без вести. Почти 140 домов были разрушены.

Мощный тайфун "Мангхут" достиг северо-восточного побережья Филиппин в пятницу вечером. По данным властей, тайфун затронул более 800 тысяч человек, проживающих в регионе. В Китае погибли четыре человека, обрушились более тысячи зданий, повреждены около 4,3 тысячи строений. По данным властей республики, ущерб от тайфуна в КНР превысил $750 миллионов.