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Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах выросло до 81, сообщили СМИ

(обновлено: 09:22 19.09.2018)
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© AP Photo / Aaron FavilaПоследствия тайфуна Мангхут на Филиппинах. 16 сентября 2018 года, архивное фотоПоследствия тайфуна Мангхут на Филиппинах. 16 сентября 2018 года, архивное фото
© AP Photo / Aaron Favila

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Не менее 81 человека погибли, еще 71 пострадал на Филиппинах в результате тайфуна "Мангхут", сообщает портал Rappler со ссылкой на властей.

Ранее сообщалось о 74 погибших, 74 пострадавших, еще 55 человек считались пропавшими без вести.

Как сообщает портал, наибольшее количество жертв зафиксировано в Кордильерском административном регионе, который сильнее всего пострадал от оползней. На данный момент ведется поиск еще 70 человек.

Мощный тайфун "Мангхут" достиг северо-восточного побережья Филиппин в пятницу вечером. По данным властей, тайфун затронул более 800 тысяч человек, проживающих в регионе. В Китае погибли четыре человека, обрушились более тысячи зданий, повреждены около 4,3 тысячи строений. По данным властей республики, ущерб от тайфуна в КНР превысил $750 млн.

Супертайфун "Мангхут": наивысшая степень опасности
© REUTERS / Erik De Castro"Мангхут" стал 22-м по счету тайфуном в этом году и одним из самых сильных.Спасатели филиппинского города Итогон на месте схода оползня, вызванного тайфуном Мангхут. 16 сентября 2018 года
© REUTERS / Erik De Castro
"Мангхут" стал 22-м по счету тайфуном в этом году и одним из самых сильных.
© AFP 2018 / Ted Aljibe Стихия обрушилась на северо-восточное побережье Филиппин в пятницу вечером.Последствия тайфуна Мангхут в Алькале, провинция Кагаян, Филиппины. 16 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Ted Aljibe 
Стихия обрушилась на северо-восточное побережье Филиппин в пятницу вечером.
© AP Photo / Aaron FavilaПорывы ветра достигали 170 километров в час.Последствия тайфуна Мангхут на Филиппинах. 16 сентября 2018 года
© AP Photo / Aaron Favila
Порывы ветра достигали 170 километров в час.
© REUTERS / Harley Palangchao Стихия затронула 250 тысяч человек, около половины из них направили в центры по эвакуации.Последствия тайфуна Мангхут в городе Итогоне на Филиппинах. 16 сентября 2018 года
© REUTERS / Harley Palangchao
Стихия затронула 250 тысяч человек, около половины из них направили в центры по эвакуации.
© REUTERS / Erik De CastroИз-за тайфуна на Филиппинах погибли более 60 человек.Спасатели филиппинского города Итогон на месте схода оползня, вызванного тайфуном Мангхут. 17 сентября 2018 года
© REUTERS / Erik De Castro
Из-за тайфуна на Филиппинах погибли более 60 человек.
© AFP 2018 / Jj LandinginВ городе Итогон сошел оползень. Несколько десятков шахтеров оказались заблокированы в одном из бараков.Эвакуация жителей города Итогон после массовых оползней, вызванных супертайфуном Мангхут на Филиппинах. 16 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Jj Landingin
В городе Итогон сошел оползень. Несколько десятков шахтеров оказались заблокированы в одном из бараков.
© REUTERS / Harley PalangchaoПоследствия тайфуна на Филиппинах.Последствия тайфуна Мангхут в городе Багио на Филиппинах. 16 сентября 2018 года
© REUTERS / Harley Palangchao
Последствия тайфуна на Филиппинах.
© AFP 2018 / Mark RalstonВ воскресенье "Мангхут" достиг провинции Гуандун на юге Китая.Последствия тайфуна Мангхут в Гонконге. 17 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Mark Ralston
В воскресенье "Мангхут" достиг провинции Гуандун на юге Китая.
© REUTERS / Jason LeeСкорость ветра достигала 45 метров в секунду.Женщина на улице города Шэньчжэнь, КНР. 16 сентября 2018
© REUTERS / Jason Lee
Скорость ветра достигала 45 метров в секунду.
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri В регионе объявили наивысший уровень опасности.Работник закрывает ресторан перед прибытием супертайфуна Мангхут в Янцзяне в китайской провинции Гуандун, Китай. 16 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri 
В регионе объявили наивысший уровень опасности.
© AFP 2018 / Anthony WallaceСообщалось о двух погибших в провинции Гуандун.Автомобиль на улице во время супертайфуна Мангхут в Гонконге. 16 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Anthony Wallace
Сообщалось о двух погибших в провинции Гуандун.
© AP Photo / Vincent YuСтихия нарушила транспортное сообщение практически на всем южном побережье Китая.Люди убираются после супертайфуна Мангхут на набережной в Гонконге, Китай. 17 сентября 2018 года
© AP Photo / Vincent Yu
Стихия нарушила транспортное сообщение практически на всем южном побережье Китая.
© AFP 2018 / Isaac LawrenceВ районе Макао пострадали 15 человек, еще более 1200 были эвакуированы.Последствия тайфуна Мангхут в Макао, Китай. 17 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Isaac Lawrence
В районе Макао пострадали 15 человек, еще более 1200 были эвакуированы.
© REUTERS / StringerВ Шэньчжэнь и Гуанчжоу перестали ходить поезда. В аэропорту Наньнина отменили 85 рейсов.Женщина на улице города Чжуншань, провинции Гуандун во время тайфун Мангхут. 16 сентября 2018 года
© REUTERS / Stringer
В Шэньчжэнь и Гуанчжоу перестали ходить поезда. В аэропорту Наньнина отменили 85 рейсов.
© REUTERS / Bobby YipВ Гонконге затопило целые кварталы, ветром повалено множество деревьев. Пострадали более 350 человек.Разбитые окна в здании после тайфуна Мангхут в Гонконге, Китай. 16 сентября 2018 года
© REUTERS / Bobby Yip
В Гонконге затопило целые кварталы, ветром повалено множество деревьев. Пострадали более 350 человек.
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