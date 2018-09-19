Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах выросло до 81, сообщили СМИ

Последствия тайфуна Мангхут на Филиппинах. 16 сентября 2018 года, архивное фото

Последствия тайфуна Мангхут на Филиппинах. 16 сентября 2018 года, архивное фото

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Не менее 81 человека погибли, еще 71 пострадал на Филиппинах в результате тайфуна "Мангхут", сообщает портал Rappler со ссылкой на властей.

Ранее сообщалось о 74 погибших, 74 пострадавших, еще 55 человек считались пропавшими без вести.

Как сообщает портал, наибольшее количество жертв зафиксировано в Кордильерском административном регионе, который сильнее всего пострадал от оползней. На данный момент ведется поиск еще 70 человек.

Мощный тайфун "Мангхут" достиг северо-восточного побережья Филиппин в пятницу вечером. По данным властей, тайфун затронул более 800 тысяч человек, проживающих в регионе. В Китае погибли четыре человека, обрушились более тысячи зданий, повреждены около 4,3 тысячи строений. По данным властей республики, ущерб от тайфуна в КНР превысил $750 млн.