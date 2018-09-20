КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна уверенно следует в ЕС и НАТО, только присоединение к этим структурам позволит обеспечить ее мир и безопасность.

"Мы наконец выбрались из лабиринтов многовекторности. Едва выскочили из смертельно опасной ловушки внеблоковости. И с четырнадцатого года (2014. — Прим. ред.) твердо следуем своим путем, и это путь в Европейский союз и НАТО. Только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует всем нам мир, гарантирует всем нам безопасность и Украине независимость, а украинскому народу — повышение уровня жизни", — сказал Порошенко во время выступления в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.