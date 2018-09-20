Синдзо Абэ остался премьер-министром Японии до 2021 года

ТОКИО, 20 сен — РИА Новости. Синдзо Абэ в третий раз был избран на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, таким образом, он сохранил за собой и пост главы правительства Японии. Японские телеканалы ведут прямую трансляцию с места событий.

Абэ сумел заручиться поддержкой большинства принявших в голосовании 810 членов партии (405 рядовых партийцев и 405 депутатов от ЛДП в обеих палатах парламента). Действительными были признаны 807 бюллетеней. Таким образом, для победы на выборах необходимо было получить 404 голоса. Его соперником, как и на предыдущих выборах шесть лет назад был Сигэру Исиба – видный японский политик, в разные годы занимавший посты министра обороны, министра сельского хозяйства, министра по вопросам развития регионов.

За Абэ проголосовали 329 из 405 депутатов обеих палат парламента от ЛДП и 224 выборщика от рядовых членов партии. Исибу подержали лишь 73 депутата и 181 выборщик от рядовых партийцев. Таким образом, Абэ одержал победу, набрав в общей сложности 553 голоса – более чем в два раза опередив Исибу, который получил 254 бюллетеня в свою поддержку.

Глава партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны. Председатель партии избирается сроком на три года. Таким образом, Синдзо Абэ автоматически сохранил за собой пост премьера вплоть до следующих парламентских выборов, которые, как и выборы нового председателя партии, состоятся в 2021 году.

Предыдущие выборы председателя ЛДП проходили в 2012 году. В 2015 году Абэ был единственным кандидатом на пост главы партии. Шесть лет назад главным соперником Абэ также стал Сигэру Исиба. Тогда он выиграл у Абэ первый тур выборов, набрав 199 голосов (за него проголосовало 34 депутата и 165 рядовых членов партии) против 141 голоса, которые собрал Синдзо Абэ (54 голоса депутатов и 87 о рядовых членов партии). Однако так как никто из кандидатов не получил более половины голосов – 250, был назначен второй тур, в котором право голосовать имели только депутаты парламента. За счет их поддержки главой партии был избран Синдзо Абэ. Он же и стал премьер-министром, так как партия одержала в том же году победу на парламентских выборах.