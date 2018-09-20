Палестинский подросток погиб в столкновениях с израильскими военными в Газе

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Израильские военные застрелили 15-летнего палестинского подростка во время столкновений в южной части сектора Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения.

По его данным, инцидент произошел к востоку от города Рафах, располагающегося неподалеку от границы с Египтом. Подросток участвовал в ночной демонстрации, продолжившей многомесячные акции протеста.

Протестные акции в секторе Газа, так называемый "Великий марш возвращения", продолжаются в анклаве с 30 марта. Они регулярно перерастают в кровопролитные стычки с израильскими военными.