Президент Южной Кореи убедился, что жители КНДР едят осетров

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин узнал в среду, что в КНДР едят осетров, посетив новый рыбный ресторан в Пхеньяне, передает корреспондент РИА Новости из сеульского пресс-центра, куда поступает информация с межкорейского саммита.

Ресторан "Тэдонган", построенный и открытый в июле этого года в виде корабля на берегу реки, предлагает посетителям выбрать живую рыбу в бассейнах, чтобы из нее приготовили блюда.

Мун Чжэ Ин остановился перед большим бассейном на первом этаже, где плавали огромные осетры. Правда, как пояснили в пресс-центре, этот бассейн исключительно для демонстрации, а в других — меньшего размера — можно уже выбрать и осетров, и форель, а также черепах и моллюсков. Всего в залах ресторана 1500 мест. У входа на красном полотне — лозунг "Моя страна лучше всех!".

Как сообщили гостям администраторы ресторана, самой большой популярностью пользуются именно осетры, которых в КНДР подают сырыми в виде салата "хве" или сваренными на пару. И это в стране, образ которой уже долгие годы ассоциируется с голодом населения.

Маленькая тарелочка "хве" из осетрины стоит 700 северокорейских вон (около 50 рублей).

Гости из Южной Кореи поднялись в зал на втором этаже. Министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му снимал увиденное на смартфон. Мун Чжэ Ин прошел по залам "Тэдонгана", приветствовал северокорейских посетителей, пожимал им руки и желал приятного аппетита. Затем на место прибыл Ким Чен Ын и вместе с Мун Чже Ином расположился за отдельным круглым столиком в компании первых леди.