ЛНР обвинила Киев в блокировании процесса обмена пленными

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленными Ольга Кобцева обвинила представителей Киева в группе по гуманитарным вопросам в блокировании процесса обмена.

"Киев эту встречу фактически проигнорировал, делегировав на нее лишь экспертов. Уполномоченных лиц на встрече не было. Такими шагами украинская сторона блокирует работу гуманитарной группы", — сообщила Кобцева РИА Новости.

Она подчеркнула, что из-за отсутствия уполномоченных лиц от Киева вопрос проведения обмена по формуле "всех на всех" остался открытым. ЛНР и ДНР в очередной раз подтвердили свою готовность к проведению обмена, заключила она.