СЭЗ на Байконуре позволит найти инвесторов, считают в Казахстане

АСТАНА, 19 сен – РИА Новости. Создание специальной экономической зоны на Байконуре позволит привлечь инвесторов для реализации совместных космических программ на космодроме, заявили РИА Новости в управлении по обеспечению деятельности специального представителя президента Казахстана на комплексе "Байконур".
"Долгосрочной программой развития города Байконур для создания благоприятных условий для развития бизнеса предусмотрена возможность создания особой экономической зоны на территории комплекса "Байконур", — проинформировали в управлении.
По данным ведомства, "учитывая, что Байконур имеет особый статус, стандартные меры поддержки инвесторов, предусмотренные в национальных законодательствах Казахстана и России, здесь не работают".
Для стимулирования притока инвестиций на Байконур губернатор Кызылординской области Крымбек Кушербаев в июле 2018 года предложил начать проработку вопроса подписания отдельного межправительственного соглашения о создании на Байконуре специальной экономической зоны.